Blonda, sexy si AMAZOANA! Sotia lui Marco Reus e pasionata de CAI. Cu cine se iubeste starul Borussiei Dortmund

Internationalul german si capitanul Borussiei o are alaturi pe Scarlett Gartmann, una dintre cele mai atragatoare partenere de fotbalisti.

Afectat de probleme medicale, Marco Reus (31 de ani) n-a avut un sezon stralucit in Bundesliga, dar ramane in continuare un simbol pentru campionatul Germaniei, acolo unde evolueaza fara intrerupere din 2009 incoace.

Acum, inainte de startul unei noi stagiuni, Reus isi incarca bateriile in familie, fiind surprins intr-o vacanta prelungita alaturi de frumoasa sa sotie, Scarlett. In varsta de 26 de ani, aceasta a devenit mama in 2019, an in care a avut loc si nunta cu Marco, incununarea unei relatii incepute in 2015.

Pe retelele de socializare si nu numai, Scarlett Gartmann e o prezenta extrem de fina. Fara sa abuzeze de fotografii sexy, ea stie sa-si scoata in evidenta calitatile fizice care l-au cucerit pe Reus. De asemenea, cea mai mare pasiune a nemtoaicei este echitatia, asa dupa cum se poate vedea din numeroasele ipostaze in care Scarlett apare fericita in apropierea cailor.