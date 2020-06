"Barbie" e putin spus! Pozele cu care Madalina Ghenea a socat planeta te vor lasa fara cuvinte

Actrita Madalina Ghenea (31 de ani) se apropie cu pasi repezi de cifra de 1 milion de urmaritori pe Instagram, astfel ca incearca sa forteze putin nota cu cateva fotografii ”picante” care se invart deja in presa internationala.

”Transparenta ii innebuneste pe fani”, a titrat astazi editia online a cotidianului italian Corriere dello Sport, referindu-se la indrazneala cu care romanca s-a pozat in propria locuinta.



A fost, de fapt, o invitatie la dans a Madalinei, care a si-a pus in valoare calitatile de dansatoare, insa miscarile sale au palit in fata bluzitei verzi extrem de transparente, care i-a expus sanii in fata intregii lumi.



Intr-o alta postare, fotomodelul s-a urcat pe tocuri pe o masuta de living, alegand sa se imbrace la fel de provocator, de aceasta data insa sub pretextul de a o imita pe Barbie, celebra papusa care intruchipeaza frumusetea. ”Alegerea lui Charlotte”, a precizat Madalina Ghenea despre fetita sa de 3 ani din relatia cu Matei Stratan.

In prezent, compatrioata noastra se afla in Italia, unde traieste o poveste de dragoste cu un potent om de afaceri.



FULLSCREEN Galerie Foto

/