S-a asezat pe toaleta si a fost muscat de un PITON in zona intima! Cazul incredibil al unui tanar din Thailanda

Un adolescent de 18 ani din Thailanda s-a confruntat cu muscatura unui sarpe chiar in propria baie.

Siraphop Masukarat e numele asiaticului care face acum inconjurul lumii cu o intamplare unica. Mai exact, ducandu-se la toaleta pentru a se usura, tanarul s-a trezit cu o muscatura si cu o durere imensa in zona intima. Ridicandu-se sa vada ce s-a intamplat, Siraphop a ramas socat cand a vazut un piton agatat de penisul sau.

Ingrozit, si-a chemat mama in ajutor si, in cele din urma, sarpele care avea o lungime de 1,2 metri a fost indepartat de pe corpul lui Siraphop. Acesta a trebuit insa sa ajunga pe mana doctorilor, care i-au aplicat cateva cusaturi. In ceea ce priveste "agresorul", pitonul iesit din toaleta a fost capturat si apoi eliberat.

