"Atentie, se DESCHID usile!" Surpriza ROMANTICA dupa 13 ore de munca. Femeia CONDUCTOR de metrou a ramas fara cuvinte

Paula Carbo Zea e femeia conductor care se pregatea de un banal schimb de tura, gandindu-se probabil cum sa ajunga mai repede acasa, sa se odihneasca. "N-am crezut ca cineva ma poate surprinde in felul asta dupa 13 ore de munca", a declarat ea dupa ce a fost ceruta in casatorie chiar pe peron, la iesirea din cabina.

???? Congratulations to Paula, our DART driver and her fiancé Conor on their engagement - and here’s how Paula saw it unfold as she was driving a northbound DART into Pearse!

???? Thanks to DART and Pearse Station teams for helping Conor to make it happen! #pearseproposal https://t.co/RBis8cVCAf pic.twitter.com/YZbHlm74Am