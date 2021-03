Asta e marele secret al lui Leonardo DiCaprio! S-a iubit cu unele dintre cele mai frumoase femei din lume, dar NICIUNA n-a trecut testul asta!

DiCaprio a ajuns la 46 de ani, dar gusturile in materie de femei nu i s-au schimbat.

Leonardo continua sa tinteasca spre fete tinere si frumoase. Acum, DiCaprio se iubeste cu modelul de 21 de ani Camila Morrone, alaturi de care a fost vazut prima oara cu aproape un an in urma. Cu cat trece timpul peste el, actorul din Titanic isi cauta partenere tot mai tinere! Cea mai lunga relatie pe care a avut-o a fost cu Gisele Bundchen, cu care s-a iubit din 2000 pana in 2005.

O "analiza" in toata regula a fost facuta de un utilizator reddit. Astfel, Leonardo pur si simplu refuza sa aiba iubite trecute de 25 de ani, iar graficul care circula acum pe retelele sociale o arata cat se poate de clar. Indiferent cat de frumoase sau inteligente au fost, femeile din viata lui DiCaprio au 'cerut schimbare' la cel mult 25 de ani!

Bar Rafaeli, Blake Lively, Erin Heatherton, Toni Garn, Kelly Rohrbach sau Nina Agdal au fost celelalte iubiri superbe la care DiCaprio a renuntat inainte de limita de varsta pe care pare ca a impus-o.



I am officially too old to date Leonardo di Caprio... pic.twitter.com/ml0h4cbLGB — Jack Hillcox (@JackHillcox) March 12, 2019