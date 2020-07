Are patru dormitoare si costa aproape 1 MILION de EURO! E IMPOSIBIL de IMAGINAT cum poate arata aceasta casa in interior | FOTO HORROR

O casa din New York a fost scoasa la vanzare pentru incredibila suma de 830.000 de dolari.

Casa este situata in New York, SUA, lucru care o face ideala pentru o familie care este in cautarea unui loc linistit. Fiind situata in afara centrului aglomerat, locuinta pare o oaza de bucurie.

Casa pare a fi perfecta pe exterior, insa din momentul in care pasesti in interior poti avea parte de un soc pe care nu il vei uita prea curand.

Bucataria este greu de descris in cuvinte si arata de parca ar fi desprinsa din scenele unui film de groaza. Nici baia nu este mai presus.

Vecinii spun despre proprietate ca este una groaznica si este greu de crezut ca se va vinde cu acest pret.

"Acesta este un cartier frumos, dar casa este groaznica. Nu stiu ce s-a intamplat cu ea, de ce au pastrat-o asa sau de ce orasul nu a facut nimic. Sunt sigur ca, din cauza pretului, nimeni nu va vrea sa o cumpere", a spus un vecin pentru New York Post.

Conform sursei citate, casa a fost cumparata in 2005 de o companie numita DCG Realty LLC, pentru suma de 675.000 de dolari. Un barbat pe nume Michael Robinson a locuit in casa pana cand a murit, in anul 2007.

O companie imobiliara din zona a declarat: "Exista o corelatie puternica cu calitatea scolilor locale, care influenteaza valorile proprietatii."