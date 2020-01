Arata in ACEST FEL insa are DOUA MARI PROBLEME: nu isi poate gasi un loc de munca sau un iubit! Care este explicatia

Un fost model topless le-a spus fanilor ca are mari dificultati in a-si gasi un iubit sau un loc de munca.

In ciuda faptului ca a cunoscut faima rapid, modelul Keeley Hazell, in varsta de 33 de ani nu isi poate gasi un iubit sau un loc de munca. Fostul model topless a cunoscut faima inca din adolescenta, dupa ce a castigat un concurs al revistei Daily Star.

Aceasta a postat o poza pe contul oficial de Instagram alcatuita dintr-un colaj la care a adaugat descrierea: "Caut un job si un iubit. Nu stiu ce fac gresit".

Keeley este unul dintre modelele Marii Britanii care a fost votata ani la rand una dintre cele mai sexy femei din lume, insa s-a retras din lumea modei si s-a mutat in Los Angeles pentru a se lansa in actorie in anul 2008. A aparut in filme precum Horrible Bosses 2 si St. George's Day, insa acum are dificultati in a-i gasi un loc de munca.