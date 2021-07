Aparitie incendiara a celei mai populare actrite pentru adulti! Nici nu zici ca este insarcinata! Cum s-a pozat in costum de baie

Lana Rhoades (24 ani) a uimit pe toata lumea cu ultimul anunt facut.

Desi s-a retras din industria filmelor pentru adulti, Lana Rhoades ramane una dintre cele mai populare actrite. Pe numele ei, Amanda Maple, tanara a fost intr-o relatie cu unul dintre cei mai cunoscuti vloggeri din SUA.

Recent despartita, Lana a postat pe contul de Instagram o fotografie in care anunta ca este insarcinata. Fata s-a filmat in costum de baie si a dezvaluit ca este insarcinata in 13 saptamani, desi nu i se observa aproape deloc sarcina.

Clipul a strans peste 5.3 milioane de vizualizari intr-o singura zi.