Acuzații dure ale lui Emily Ratajkowski despre unul dintre cele mai populare clipuri: „Mi-a pus mâna pe sâni!”

Modelul a apărut în celebra piesă „Blurred Lines”, cântată de Robin Thicke, în colaborare cu T.I și Pharell. În momentul lansării, piesa a explodat și a devenit unul dintre cele mai bune single-uri din lume, cu vânzări de peste 14.8 milioane.

Clipul, în care apar mai multe modele sexy, printre care și Emily, a strâns 716 milioane de vizualizări, iar la opt ani distanță, modelul a dezvăluit în cartea pe care a lansat-o recent ce i s-a întâmplat la filmări.

„De nicăieri, am simțit mâinile unui străin în timp ce îmi apucau sânii goi, de la spate. M-am îndepărtat instinctiv și când m-am întors am văzut că era Robin Thicke. A zâmbit arogant. Nu am reacționat, nu așa cum ar fi trebuit să o fac.

Am simțit umilința cum îmi curgea prin sânge. Nu am vorbit despre asta, voiam să minimizez incidentul. Mi s-a întunecat gândirea pe platoul de filmare. Directorul a țipat să mă întrebe dacă sunt bine.

Mi-am ridicat bărbia și am aprobat din cap, am evitat contactul vizual”, a povestit Emily conform The Sun.

Regizorul clipului, Diane Martel, a vorbit despre incident, dezvăluind că interpretul băuse în momentul în care a făcut gestul deplasat față de model și apoi și-a cerut scuze.