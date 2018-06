Acest tanar le spunea tuturor ca "McGregor face ce vor muschii lui" cand irlandezul a ajuns la tribuna si l-a vazut! Cum a reactionat luptatorul

Tanarul nu va uita niciodata aceasta zi.

Un fan al lui McGregor a fost zilele trecute in fata tribunalului din Las Vegas, pentru a-l sustine pe irlandez. Luptatorul a venit sa raspunda pentru incidentul in care a aruncat cu un tomberon intr-un autocar plin cu sportivi, ranind mai multi dintre ei.

Conor a si fost arestat in urma incidentului din luna aprilie, insa a fost eliberat repede pe cautiune.

Irlandezul a venit sa dea explicatii si a fost intampinat in fata tribunalului de multa presa, dar si de fani. Printre ei s-a numarat si un tanar care le spunea tuturor ca McGregor face "ce vrea muschii lui", ca o sa invinga acest caz, ca il bate pe Nurmagomedov si alte astfel de lozinci.

Conor l-a observat pe tanar in momentul in care a venit la tribunal, iar dupa ce a plecat a trimis doua persoane sa il cheme dupa ele. Acestea au venit la tanar si i-au spus: "Vino cu noi, ar trebui sa vii cu noi"... iar in cele din urma l-au dus in locul unde era McGregor.

Cei doi s-au salutat si au facut o poza impreuna, luptatorul apreciind sustinerea acestuia, momentul fiind unul memorabil.