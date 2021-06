Aceasta femeie si-a gasit portofelul pierdut in urma cu 46 de ani! Ce a putut sa gaseasca inuntru

Sa nu ne pierdem niciodata speranta, probabil asta e cea mai buna invatatura pe care putem s-o tragem din povestea asta. :)

O femeie din California si-a gasit portofelul pierdut in urma cu 46 de ani. Colleen Distin era la cinema cand si-a ratacit portmoneul. Avea in el permisul de conducere (expirat in 1976), un bilet la un concert Grateful Dead si mai multe fotografii personale. Le-a gasit intacte, alaturi de un cec in valoare de 200 de dolari.

Portofelul a fost gasit dupa o noua schimbare a facilitatilor pentru spectatori la teatrul Majestic Ventura. Barbatul care l-a recuperat a postat o imagine pe Facebook, iar din share in share poza a ajuns la Colleen. Postarea s-a viralizat rapid si a strans peste 1000 de shareuri si mii de comentarii.

Colleen a ramas fara portofel in 1975. "Am sunat atunci si am intrebat daca nu l-a gasit cineva, dar mi s-a spus ca nu e aici", isi aminteste femeia. "Am tremurat cand am vazut portofelul. A fost ceva minunat sa-l pot recupera dupa atata timp", a mai spus Colleen.