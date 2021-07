A starnit furia tuturor cu gestul asta! Fanii au facut campanie sa o anuleze pe cea mai cunoscuta vedeta de pe TikTok dupa ce au vazut un clip postat pe internet

Addison Rae (20 ani) a devenit cunoscuta cu clipurile sale pe TikTok.

Tanara a ajuns la 81.9 milioane de urmaritori pe TikTok si este una dintre cele mai cunoscute 'influencerite' de pe platforma. Mediatizata puternic dupa ce s-a imprietenit cu Kourtney Kardashian, cea mai mare dintre controversatele surori, Addison a devenit 'personaj negativ' dupa ce a aparut online un clip cu ea.

In aceasta saptamana, tanara a participat la o gala UFC, acolo unde a fost prezent si fostul presedinte al SUA, Donald Trump, personaj deloc placut in randul americanilor. Mai multi urmaritori ai galei au surprins momentul in care Addison a mers sa faca cunostinta cu Trump si au postat clipul pe retelele de socializare.

Addison Rae going to introduce herself to Donald Trump LMFAOOOOOOO pic.twitter.com/b57U4ej60Y — jackie (@trippieejackie) July 13, 2021

Fata a fost acuzata in repetate randuri ca este in cautare de publicitate, iar ultima miscare i-a adus reclama negativa. Urmaritorii sai s-au infuriat de faptul ca a mers la Trump si au inceput o campanie impotriva acesteia.