A parasit-o pe cea mai populara actrita de filme pentru adulti! Motivul halucinant pentru care iubitul s-a despartit de Lana Rhoades

Lana Rhoades (24 ani) s-a retras de doi ani din industria filmelor pentru adulti, insa continua sa fie printre cele mai populare actrite.

Pe numele real, Amara Maple, fosta actrita de filme pentru adulti a inceput o relatie la inceputul anului cu un celebru vlogger din SUA, Mike Majlak. Lana a aparut in vloggurile iubitului ei, iar lucrurile intre ei pareau mai bine ca niciodata.

Cu toate astea, ultimul vlog postat de Mike a socat pe toata lumea, anuntandu-si astfel despartirea. Barbatul a explicat si motivele pentru care a ales sa o paraseasca pe Lana.

"Isi dorea sa intemeiem o familie si sa ne mutam impreuna, iar eu nu eram pregatit pentru asta. Nu voiam aceleasi lucruri si am decis ca este mai bine asa. Lana a vrut sa spun ca eu am luat decizia de a ne desparti", a spus Mike in vlog.

Tanara si-a sters toate pozele pe care le avea cu Mike pe Instagram si a preferat sa nu comenteze nimic despre situatie.