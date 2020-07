A "marcat" si Vinicius! Atacantul Realului a uitat sa dea goluri, dar are LIPICI la fotomodele. Brazilianul, prins cu mana in "ofsaid"

In mini-vacanta acordata jucatorilor campioanei Spaniei, brazilianul Vinicius Jr. a avut parte de o sedinta foto extrem de "fierbinte".

De la reluarea fotbalului dupa intreruperea cauzata de pandemie, Vinicius a evoluat in 10 meciuri pentru Real Madrid, insa a dat un singur gol, contra unei echipe retrogradate, Mallorca. Astfel, intr-un sezon in care "galacticii" au luat titlul, sud-americanul poate fi trecut la capitolul dezamagiri.

Pana la reluarea pregatirilor in vederea partidei cu Manchester City de la 7 august (returul din optimile de finala ale Ligii Campionilor), antrenorul Zinedine Zidane le-a acordat elevilor sai cateva zile libere, iar Vinicius pare sa se simta in sfarsit in largul lui.

Aflat in cunoscuta statiune Ibiza, varful Realului a fost provocat la un shooting pentru promovarea unei marci de ceasuri de lux, primind ca "bonus" compania a doua dintre fotomodelele care fac furori pe Instagram. Este vorba despre Elif Aksu, de origine turca, si de poloneza Kinga Osinska. Aceasta din urma pare sa-i fi atras cel mai mult atentia lui Vinicius, de vreme ce brazilianul a indraznit la un moment dat s-o atinga tandru pe Kinga in zona superioara a piciorului.