A facut timp de 8 ani filme pentru adulti si e un adevarat star mondial, dar acum a dezvaluit TOT! Cu ce a ajuns sa se ocupe si cum sunt in realitate fetele care sa vand pentru bani

A fost timp de 8 ani in lumea filmelor interzise minorilor, dar s-a "pensionat" la 26 de ani!

Channon Rose le-a spus fanilor ei cum a fost perioada petrecuta pe platourile 'altfel' de filmare. Channon e acum vloggerita si influencer. Peste 1 milion de oameni o urmaresc pe youtube! Tanara nu are nicio problema sa-si accepte trecutul. Si acum castiga bani de pe urma filmelor pe care le-a facut dupa majorat! De fapt, banii au fost principalul motiv pentru care s-a apucat de productii pentru adulti.

Channon a folosit banii castigati din filme pentru a-si termina studiile si a se intretine intr-o perioada in care familia n-a mai putut s-o sustina. Femeia spune ca majoritatea colegelor de platou sunt oameni perfect normali si ca barbatii care spera ca au sanse mai mari la relatii cu ele doar pentru ca sunt actrite porno isi iau de cele mai multe ori teapa.

"M-am apucat de filme pentru adulti cand aveam 18 ani. Nu am planificat asta, am ajuns intr-o agentie unde trebuia sa pozez nud. Mi-au zis ca vor sa fac ceva video, am spus ca e imposibil. Pe urma, mi-au aratat cati bani as fi facut si m-am razgandit. Am intrebat: unde semnez? Am facut multi bani si m-am simtit bine. Asa am putut sa merg la scoala, am facut filme pentru adulti timp de 8 ani! Multa lume nu rezista atat, e ceva!

E o perioada lunga, sunt recunoscatoare ca am avut sansa de a face asta. Din fericire, familia mea si prietenii mei ma plac pentru cine sunt, nu ma judeca. Sunt retrasa din lumea filmelor pentru adulti de ceva timp. Mi-am facut un canal de youtube in care vreau sa ajunt oamenii sa arate bine. Multa lume ma stie din filmele pentru adulti, dar am vrut sa fiu deschisa cu toti cei care ma urmaresc si sa stie toti cine sunt.

Acum sunt vlogger. Acum am un site pe care sunt filme cu mine de cand faceam productiile pentru adulti, asa imi permit sa traiesc. Nu am regrete, a fost o experienta interesanta pentru mine, ma simt norocasa ca am trait-o. Vad ca multa lume vorbeste urat de mine, dar nu ma intereseaza parerile celor care nu ma cunosc. Majoritatea fetelor pe care le vedeti in filme pentru adulti nu sunt asa cum par: nu sunt proaste sau niste femei usoare, asa cum credeti!", a spus Channon pe canalul ei de Youtube.

Channon isi lasa prietenii virtuali sa intre in noua sa lume. S-a filmat in timp ce nastea, in timp ce facea tratamente de fertilizare sau in momentul in care a mers sa-si scoata tatuajele cu laserul!