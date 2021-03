A divortat de sotie dupa ce a fost inselat, apoi si-a luat o casa FIX lipita de a ei! Gestul care a urmat e nemaivazut in istorie! Ce a putut sa faca

Poate ca unora li s-ar parea ca asta inseamna s-o iei razna definitiv.

Nu si lui! Alan Markovitz, un barbat din Detroit, si-a luat o casa lipita de a fostei sale sotii dupa ce a divortat de ea. N-a facut-o pentru a o avea sub control, ci pentru a-si lua 'revansa' in fata iubitului acesteia. Markovitz s-a despartit de sotie dupa ce a prins-o inselandu-l. I-a dedicat barbatului care i-a luat locul o statuie in valoare de 7000 de dolari. 'Monumentul' este, de fapt, un deget mijlociu urias indreptat chiar spre casa fostei neveste!

Markovitz si-a explicat gestul intr-un interviu acordat Deadline Detroit: "E vorba despre el. N-a fost barbat. Un dezvoltator imobiliar mi-a aratat casa, nici nu planuiam sa ma mut aici. Apoi, a intervenit karma!"

Markovitz nu e un necunoscut pentru publicul american. A fost impuscat de doua ori si urmarit pentru a fi ucis de un asasin platit de catre rivalii sai din oras. Markovitz detine mai multe cluburi de noapte in Detroit si a scris o carte autobiografica: "Profetul topless: Povestea adevarata a celui mai de succes patron de cluburi erotice"