A decis sa-si schimbe adresa, dar si-a luat si casa cu el! Imagini ireale din centrul orasului

Un proprietar al unei locuinte vechi din San Francisco (SUA) s-a mutat intr-o alta locatie din oras, dar in aceeasi casa.

Povestea pare incredibila la prima vedere, insa a fost pusa in practica de un american care n-a vrut nici in ruptul capului sa renunte la vila sa de 465 de metri patrati. Agent de bursa in San Francisco, acesta a fost convins sa se mute pentru a lasa loc unui urias complex de apartamente, dar si-a luat cu el si casa.

Nothing to see here, just a historic San Francisco Victorian home coming down the street! Today it’s being moved 6 blocks for more than $400,000. It’s old location near Turk and Franklin will soon be home to more than 60 apartments. @abc7newsbayarea

Courtesy: Lehoa Nguyen pic.twitter.com/3ztOAtaVRU