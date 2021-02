A dat-o in bara cu tinuta asta! Starleta care n-a stiut sa poarte inelul de logodna de milioane de euro

Celebra Paris Hilton a fost ceruta in casatorie de iubit chiar in ziua in care a implinit 40 de ani.

Dupa un an de relatie, afaceristul Carter Reum a facut pasul cel mare si i-a pus marea intrebare mostenitoarei imperiului hotelier Hilton. Evenimentul a avut loc pe o insula privata, acolo unde cei doi se aflau in vacanta, iar cadrul a fost unul idilic.

Postand imagini pe retelele de socializare, Paris Hilton si-a expus si inelul de logodna, un diamant taiat in smarald proiectat de Jean Dousset, o bijuterie pe care specialistii au estimat-o ca pret undeva in jurul sumei de 2 milioane de dolari. Mai mult, design-ul inelului a fost inspirat de principala atractie a Parisului, Turnul Eiffel.

Stirea iminentei casatorii a fost primita cu bucurie de apropiatii cuplului, dar si de milioanele de fani pe care ii are Paris Hilton. Totusi, au existat si multi contestatari, care au remarcat in primul rand faptul ca americanca n-a stiut sa-si puna in valoare "bogatia" de pe deget. Mai precis, Paris Hilton a fost criticata pentru manusile fara degete din plasa care au furat din frumusetea inelului. "Cum poate sa nu respecte acest imens diamant?", a fost una dintre remarcile primite de Paris pe retelele sociale.