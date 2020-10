(P) Cu ocazia aniversarii a 15 ani de activitate, PC Garage ofera  2.000 de periferice ASUS cadou si numeroase reduceri de preturi

Magazinul PC Garage implineste anul acesta 15 ani de activitate.

Nu stii ce este PC Garage? Ei bine, este unul dintre cele mai mari magazine online de produse IT si electronice din Romania. Ti-am captat atentia? Ei bine, asta nu este tot! In fiecare an, acest magazin face aniversari inedite. In 2020, magazinul are o campanie promotionala uimitoare pentru pasionatii de gaming si IT.

Aceasta campanie promotionala speciala consta in mai multe lucruri, si anume: preturi aniversare pentru laptopuri, sisteme, componente PC, monitoare, periferice de gaming, smartphone-uri si altele. De asemenea, PG Garage pune la dispozitie 2.000 de periferice ASUS TUF gaming cadou! Cum beneficiezi de toate acestea? Trebuie sa clientii plasezi comenzi in perioada 12-14 octombrie si, in functie de valoarea acestora, vei primi un mouse pad, un mouse de gaming sau o pereche de casti de gaming ASUS.

Mouse pad-ul TUF Gaming P3, ce are o suprafata textila optimizata pentru gaming, este oferit clientilor care opteaza pentru cumparaturi cu o valoare intre 500 – 1.000 RON. Mouse-ul este cunoscut pentru rezistenta, specifica seriei TUF si ofera o pozitionare extrem de precisa a cursorului pe ecran. Pentru clientii care cumpara produse cu sume cuprinse intre 1.000 RON si 2.500 RON, cadoul consta in mouse-ul ASUS TUF Gaming M3. Este vorba despre un mouse optic dedicat jocurilor de tip FPS, cu un design ergonomic, 7 butoane programabile, un senzor de 7000DPI si sistem de iluminare RGB Aura Sync.

In sfarsit, clientii care depasesc suma de 2.500 RON din comenzi, vor primi cadou o pereche de casti cu microfon ASUS TUF Gaming H3. Acestea sunt deja echipate cu difuzoare ASUS Essence de 50 mm, sunet surround 7.1 si sunt realizate astfel incat sa ofere maximum de confort celui care il foloseste. Aceasta este o conditie esentiala pentru a avea rezultate excelente la gaming sau streaming.

PC Garage are si alte surprize! Vei gasi si mari reduceri de preturi pentru o gama extinsa de produse extrem de iubite. Iata cateva dintre ele:

• Sistem Gaming Viking Intel Edition – 2.399,99 RON;

• Tastatura Gaming HyperX Alloy Elite 2 Red Switch Mecanica – 599,99 RON

• Casti Gaming ASUS ROG Strix Fusion 300 – 539,99 RON

• Placa video GeForce GTX 1650 Ghost 4GB GDDR6 128-bit – 689 RON;

• SSD Intel 660p Series 512GB PCI Express 3.0 x4 M.2 2280 – 18% discount;

• Procesor Intel Comet Lake, Core i9 10850K 3.6GHz box – 2.339,99 RON;

• PC Complet Scoala Online Starter AMD Athlon 3000G (include PC, monitor, mouse, tastatura, casti cu microfon si camera WEB) – 1.789,99 RON;

• 10% discount suplimentar la toate monitoarele Lenovo din campanie

PC Garage TV va mai sustine si o emisiune speciala cu ocazia acestei aniversari. Astfel, pe data de 12 Octombrie, de la ora 12PM, pe canalul de YouTube PC Garage, vei avea ocazia sa vezi cu invitati de seama de la brand-uri cunoscute, precum Kingston, AMD, Lenovo, Seasonic, Logitech, ASUS si multi altii. Pe durata transmisiei, oamenii vor afla ultimele noutati din domeniul IT. In plus, acestia vor putea participa la concursurile LIVE care vor fi pe durata intregii emisiuni, iar reprezentantii magazinului vor oferi premii atractive pentru cei care iubesc jocurile si tehnologia.

Pentru mai multe informatii, te invitam sa vizitezi site-ul http://www.pcgarage.ro/15-ani.