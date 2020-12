(P) Cazinourile online din Romania care au cele mai bune aplicatii pe mobil  

Telefonul mobil a devenit o extensie a noastra, datorita functionalitatii acestuia.

La orice ora din zi, ne folosim de dispozitivul mobil pentru diverse activitati: de la simpla mentinere a contactului cu cei dragi, la gestionarea unui business, utilizarea telefonului umple fiecare nevoie pe care o putem avea. Iar acest aspect a fost profund exploatat de toate serviciile existente.

Ne putem folosi de diferite aplicatii care sa ne usureze viata - de la online banking la efectuarea check-in-ul unui zbor - dar mai ales, care sa ne umple nevoia de entertainment. Si cum piata de cazinouri online s-a dezvoltat rapid in ultima perioada, astazi putem sa ne petrecem timpul liber facand pariuri la cele mai cool jocuri de casino, de pe telefon. Care este insa cel mai potrivit cazinou online din Romania pentru mobile casino?

Superbet Casino

Superbet Casino este una dintre cele mai accesate platforme online de casino din tara. Motivul popularitatii crescute sta in nivelul de calitate al serviciilor oferite. Cum Superbet Casino atinge doua mari nevoi ale jucatorilor, acesta a gandit doua aplicatii diferite, una pentru pariuri sportive si alta destinata special jocurilor de casino.

Asa cum era de asteptat, aplicatiile sunt disponibile pentru dispozitivele iOS si Superbet Android. Ambele urmeaza intocmai grafica si usurinta de folosire a platformei online, cu care ne-a obisnuit Superbet. Toate jocurile de casino necesita adaptare la formatul de mobil, iar Superbet dispune de un numar urias de jocuri de casino - peste o mie. In plus, pe aplicatiile Superbet ai posibilitatea de a-ti gestiona contul de pariuri, cote marite zilnic, navigare usoara si streaming al ofertei de pariuri live pe aceeasi pagina.

Netbet

Pe langa functionalitatea ridicata, o aplicatie casino pentru mobil trebuie sa-ti garanteze si siguranta datelor tale, personale si financiare. Iar aplicatia Netbet impresioneaza atat prin tehnologia de ultima ora in materie de criptare a datelor dar si prin eficienta aplicatiei. Acceseaza Netbet direct din browser de pe telefonul mobil sau descarca aplicatia Netbet pentru iOs si Android.

Netbet iti pune la dispozitie o multime de jocuri super populare de casino dar iti da si sansa de a-ti gestiona contul, de a face depuneri direct de pe card in contul de membru sau de a retrage castigurile dobandite. Tot prin aplicatie, ai posibilitatea de a te inscrie pentru diversele oferte Netbet.

Maxbet

In acelasi fel, Maxbet te incurajeaza sa folosesti aplicatia dezvoltata de acest furnizor, pentru a avea o experienta de casino autentica, de oriunde te gasesti. Poti accesa jocurile preferate sau sectiunea de pariuri sportive de pe telefonul mobil, direct din browser. O alta varianta este aceea de a instala aplicatia potrivita dispozitivului tau, pentru accesibilitate fara limite. Urmareste promotiile recurente Maxbet, deoarece acest cazinou online premiaza deseori jucatorii pentru activitatea acestora pe telefonul mobil. Totodata, jocurile de casino sunt puse la dispozitia membrilor Maxbet pe mobil, si in varianta demo. Astfel, te poti bucura de joc gratuit la cele mai noi sloturi, inainte de a te decide sa faci o investitie. Nu uita, folosind aplicatia Maxbet poti face cu usurinta depuneri si retrageri in bani, oricand iti doresti.

In ceea ce priveste aplicatia, aceasta este construita foarte simplist, pentru a-si dovedi utilitatea si pentru a pastra meniul extrem de intuitiv al site-ului. Asadar, te bucuri de o grafica cu care te-ai obisnuit deja, navigand usor prin jocurile sau functiile dorite.

Betano

Betano este si ramane unul dintre cele mai accesate cazinouri online din tara. Acest lucru se datoreaza portofoliului incredibil de jocuri si pariuri sportive pus la dispozitie jucatorilor. Daca esti membru Betano, stii ca exista variante multiple de pariuri, jocuri de la unii dintre cei mai mari furnizori precum iSoftBet, EGT sau NetEnt.

Aplicatia Betano nu dezamageste nici ea, avand in vedere ca este atat de mult folosita de jucatori. Compatibila cu sistemele de operare iOS si Android, aceasta dispune de foarte multe jocuri, pe bani reali sau cu posibilitatea de joc gratuit, in format demo. Complet sigura, datorita tehnologiilor de criptare de ultima ora folosite, aplicatia Betano iti da sansa de a face cele mai bune pariuri - la cote mai mici pentru cei care aleg sa parieze de pe mobil. Jocurile de casino superb optimizate pentru mobil reprezinta si ele o atractie importanta.

Vlad Cazino

Vlad Cazino, desi o platforma relativ mai noua in domeniul de gambling, reuseste sa tina pasul cu marile cazinouri. Ba mai mult de atat, concureaza puternic cu mai toate caracteristicile speciale ale cazinourilor online de pe piata romaneasca. In ceea ce priveste aplicatia pentru mobil de la Vlad Cazino, aceasta este disponibila in prezent doar pentru sistemul de operare Android. Descarca aplicatia direct de pe site-ul cazinoului Vlad Cazino si incearca-ti norocul la cele peste 150 de sloturi video. Daca vrei si mai multa actiune direct de pe telefon, recomandarea noastra este sa dai o sansa jocurilor de Live Casino, inclusiv jocului de ruleta. Aici te asteapta dealeri reali, gata sa te asiste in orice nevoie, ca tu sa ai parte de cea mai satisfacatoare experienta de casino, chiar pe mobil. Aplicatia functioneaza excelent, navigarea spre jocurile preferate se face fara probleme iar grafica este pastrata la nivelul platformei online.

Indiferent de cazinoul online ales sau de actiunile pe care vrei sa le faci, totul este posibil pe mobil. Daca esti nou si vrei sa-ti creezi un cont de utilizator, fiecare aplicatie casino de mobil are aceasta functie. Navigarea printre jocuri se face extrem de facil, desi numarul total de jocuri adaptate pentru mobil este usor mai mic decat pe varianta desktop. Tot pe mobil ai parte de oferte promotionale special destinate utilizatorilor de mobile casino. Si sa nu uitam de motivul principal - distractia pe care ti-o iei la casino. Folosind o aplicatie de mobil, cazinoul este si mai aproape de tine iar tu te poti bucura de o sesiune de gambling fara limite si plina de avantaje.