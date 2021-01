(P) Alatura-te celor din Baia Mare care au descoperit jocul mistic al flacarilor dintr-un semineu pe lemne premium

O data cu inovatiile si noile tehnologii cu care este prevazuta noua generatie de seminee premium, descoperim cu satisfactie ca un astfel de dispozitiv termic alternativ, poate acoperi mult mai mult decat simpla nevoie de incalzire.

Gratie versatilitatii lor si a imbunatatirilor constante venite dinspre producatorii de specialitate, conectati in permanenta la nevoile clientilor, semineele au evoluat impreuna cu trendurile si gusturile noastre estetice, devenind astazi un element central, capabil de unul singur sa innobileze cu multitudinea sa de stiluri si sa rescrie povesti arhitecturale inedite in paza jocul ludic al flacarilor de pe peretii camerelor topite de caldura dogoritoare.

Iar daca te simti putin coplesit de perspectiva de a alege un singur model din varietatea impresionanta de focare seminee care sa se potriveasca perfect cu stilul locuintei tale, sibienii de la PEFOC.ro, firma autohtona cu renume dovedit in zona de comercializare si montajul solutiilor de incalzire alternativa, sunt aici sa ne ajute, prezentandu-ne o varianta eleganta de semineu care merge la sigur si care se potriveste oricarei locuinte, indiferent de stilul ales, gratie aplicarii unui element decorativ deosebit si extrem de popular in constructiile de seminee: braul de lemn sau cornisa din lemn.

Respectand un proces migalos si o serie stricta de reguli aceste componente estetice sunt realizate din lemn de cea mai buna calitate si se lipesc cu adezivi speciali, rezistenti la temperaturi dintre cele mai extreme. Sunt fabricate pe diferite dimensiuni pentru a se potrivi cu majoritatea tipurilor de focare existente pe piata de specialitate.

In primul rand, calitatea unui brau din lemn este conditionata de respectarea cu strictete a procesului de uscare al lemnului folosit in constructia acestuia. Uscarea are loc intr-un mediu controlat, incaperi speciale care sunt prevazute sa conserve lemnul la un nivel optim de umiditate, fara sa se depaseasca nivelul de 6-8%. In urma acestui tratament profesional, vor rezulta niste cornise de lemn, colorate uniform si fara imperfectiuni sau ondulari inestetice.

Mai mult decat atat, pe langa functionalitatea si caldura oferita, un semineu ornamentat cu brauri decorative din lemn va reusi sa adauge un plus de design oricarui stil de semineu, putandu-se integra cu usurinta in case care urmeaza un stil traditional, clasic sau chiar si modern. Cornisele din lemn pot avea structura simpla sau profilata, potrivite pentru orice stil de semineu la perete sau pe colt. Iar pentru si mai multa siguranta, braurile din lemn vor fi tratate cu solutii ignifuge care sa elimine riscul aprinderii accidentale la foc.

