(P) Ai aceste titluri de cărți în bibliotecă? Iată cum un anticariat de cărți te poate ajuta!

Nu este nimic greșit în nicio situație, important este ca setea de informații și cunoaștere să nu rămână nesatisfăcută. Cu toate acestea, colecționarea cărților, indiferent cât de utile și prețioase sunt, poate deveni sufocantă, mai ales când vine vorba de spațiul din locuință, care este redus considerabil.

Mulțumită anunțurilor de tipul „cumpăr cărți” prin care anticariatele își anunță disponibilitatea de a achiziționa cărți chiar de la proprietari de acasă, oricine are posibilitatea de a-și vinde produsele rapid și simplu, sub atenta îndrumare a achizitorilor. În cele ce urmează sunt prezentate câteva titluri care, cel mai probabil, sunt prezente în orice bibliotecă și cu ajutorul cărora vânzătorul nu are cum să dea greș.

1. „De veghe în lanul de secară” J. D. Salinger

Romanul scriitorului J. D. Salinger este despre maturitate și îl are în centru pe Holden Caulfield, un adolescent de 16 ani. În încercarea sa de a se distanța de colegii superficiali de la școală, personajul petrece trei zile rătăcind pe străzile din Manhattan, căutând apropierea umană pe tot parcursul călătoriei. Cei care au o astfel de carte în bibliotecă se pot adresa achizitorilor de la Anticariat-Carti.com pentru a afla în ce constă întregul proces de vânzare a unei cărți. „De veghe în lanul de secară” este o capodoperă pe care multe dintre anticariate o caută în continuu, datorită succesului răsunător pe care l-a avut, mai ales în rândul adolescenților.

2. „Jane Eyre”, Charlotte Bronte

Jane, personajul principal portretizat de Charlotte Bronte, nu este o doamnă tipic victoriană, așa cum era conturată, de regulă, pe vremuri. Jane este portretul femeii care este atrasă de artă și care este de o inteligență sclipitoare. Protagonista are curajul de a sfida regulile impuse de societate, ieșind în evidență printr-un caracter puternic. Romanul clasic își concentrează acțiunea pe mai multe generații, fiind astfel atemporal și de actualitate, deși a fost publicat inițial în anul 1847. „Jane Eyre” este o altă carte care a rupt granițele timpului și care, și astăzi, are același impact puternic asupra cititorului.

3. „Idiotul”, F. M. Dostoievski

„Idiotul” de F. M. Dostoievski se concentrează în jurul prințului Mîșkin, un personaj faimos, care a făcut înconjurul literaturii universale. Cu un suflet nobil, inteligent și cu o compasiune ieșită din comun, prințul Mîșkin este catalogat, de multe ori, ca fiind idiot, așa cum sugerează și titlul cărții. Scriitorul rus a dat „naștere” unor capodopere literare care mai au și astăzi un impact puternic asupra cititorului, datorită temelor care sunt încă de actualitate, în ciuda vremurilor atât de îndepărtate.

Cele trei de mai sus sunt doar câteva dintre cărțile pe care anticariatele sunt dispuse să le cumpere chiar de la proprietari de acasă, fără ca aceștia să depună niciun efort. Mulțumită achizitorilor, procesul de vânzare a cărților către anticariate este simplificat considerabil.