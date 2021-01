(P) 5 afaceri in agricultura in care sa investesti in 2021

O afacere in domeniul agriculturii presupune multa munca si uneori si putin noroc, in special daca vorbim de conditiile meteo. Satisfactia este, insa, pe masura. Prin urmare, din ce in ce mai multi romani isi doresc sa demareze un business de familie in zona rurala.

Din fericire, pentru a incepe o afacere profitabila nu trebuie sa investesti sume foarte mari de bani, ci sa ai putina experienta agricola, sa dispui de o piata buna de valorificare, sa achizitionezi echipamente si accesorii de buna calitate (de exemplu, gasesti online numeroase modele de anvelope pentru tractor la pret avantajos) si sa fii suficient de perseverent incat sa treci peste primele obstacole aparute.

Iti prezentam in continuare o lista cu 5 afaceri agricole in care sa investesti in 2021. Inspira-te din acest articol si fa din acest an unul in care te bucuri de roadele muncii tale.

1. Cultura de mangold

Daca dispui de o suprafata mica de teren, poti cultiva mangold, o planta din familia sfeclei rosii, ce este foarte apreciata de persoanele care prefera un stil de viata sanatos. Frunzele mangoldului sunt mai dezvoltate decat cele ale sfeclei si mai bogate in nutrienti. Din acest motiv, vegetarienii, veganii si nu numai, sunt dispusi sa plateasca chiar si 5-6 lei pentru o singura legatura de mangold.

2. Microferma de prepelite

Poti opta pentru o mica ferma de crestere a prepelitelor, optand pentru rase de carne ori rase de oua. O asemenea afacere are un imens potential, deoarece din ce in ce mai multi oameni din toate colturile tarii consuma oua si carne de prepelita.

3. Plantatie de trandafiri pentru dulceata

Aceasta idee este tot mai populara in randul antreprenorilor cu suprafete mici de teren. Poti folosi apoi trandafirii pentru a realiza, pe langa dulceata, apa, ceai si otet.

4. Cultura de ardei iuti

O alta afacere agricola de succes pentru cei ce nu detin suprafete foarte intinse de teren este cultivarea ardeilor iuti, precum jalapeno, cayenne si habanero. Aceste soiuri sunt foarte indragite atat pe plan mondial, cat si pe plan national.

5. Cultura de castravete amar

Castravetele amar este o planta de cultura asiatica, ce are un aspect ciudat la prima vedere. Insa datorita beneficiilor sale si a faptului ca este la mare cautare, acest fruct exotic este tot mai intalnit in gospodariile micilor fermieri din Romania. Supranumit si “insulina vegetala,” castravetele amar este folosit de companiile farmaceutice pentru produse destinate persoanelor cu diabet zaharat. Pretul pe kilogram poate ajunge si la 40 de lei.