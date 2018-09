"MVP-ul meciului!" FOTO DE COLECTIE | Putine sunt momentele in care Ibra aplauda: cine a reusit sa-l "imblanzeasca" pe 'Leul Zlatan'

Zlatan Ibrahimovic este recunoscut pentru stilul sau acid si replicile taioase, insa de aceasta data starul suedez "s-a recunoscut invins".

Lituania - Romania, 11 octombrie, 21:45. Romania - Serbia, 14 octombrie, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, 12 octombrie, 19:00 la PROX! Urmareste Sport.ro pe Instagram: cele mai tari imagini din sport!

O fetita de 7 ani l-a facut sa zambeasca si sa aplaude sincer. Malea Emma, o pustoaica in varsta de doar 7 ani, a cantat imnul national inainte de startul partidei dintre LA Galaxy si Seattle Sounders, iar reprezentatia ei l-a impresionat pe durul Ibrahimovic. Zlatan, tata a doi copii la randul sau, a zambit larg si a aplaudat-o pe Emma.



"MVP-ul meciului", a scris Ibrahimovic pe contul sau de Twitter imediat dupa partida. Zlatan s-a facut remarcat si in timpul meciului. A marcat din penalty in minutul 9 in ceea ce avea sa devina o victorie categorica a echipei sale. LA Galaxy a castigat cu 3-0.