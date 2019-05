Anuntul facut de PSG despre viitorul lui Mbappe! ULTIMA ORA: Comunicat oficial al clubului parizian dupa anuntul unei oferte de 280.000.000 euro de la Real

PSG anunta ca nu se pune problema unei plecari a lui Kylian Mbappe de pe Parc des Princes.

Kylian Mbappe va fi jucatorul lui PSG si in sezonul viitor, anunta clubul parizian. Conducerea de pe Parc des Princes a dat publicitatii un comunicat oficial, ca reactie la speculatiile aparute in ultimele zile. Aceste speculatii s-au intetit dupa ce Mbappe a dat un raspuns misterios in weekend, spunand ca "a ajuns la un punct de cotitura".

PSG: "Povestea lui Mbappe aici va continua si in sezonul viitor"



PSG a dat publicitatii un comunicat oficial, in care anunta ca Mbappe va ramane jucatorul clubului si in sezonul viitor.

"Legaturi stranse au unit clubul PSG si pe Kylian Mbappe timp de doi ani, iar aceasta poveste va continua si in sezonul viitor.



Cu o ambitie impartasita de a scrie istorie in fotbalul european, la 50 de ani de la infiintarea clubului, avem sansa de a scrie o pagina de istorie impreuna, iar fiecare fotbalist va avea ceva de spus in aceasta privinta", se arata in mesajul postat de PSG.

32 de goluri a marcat Mbappe in acest sezon din Ligue 1, fiind al doilea cel mai bun marcator din fotbalul european, dupa Messi. Mbappe poate castiga Gheata de Aur daca va marca mai mult de patru goluri in ultima etapa a campionatului francez, contra lui Reims.