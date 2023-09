„Victoria asta e pentru el!” Cui i-a dedicat Sorana Cîrstea succesul calificării în sferturile US Open 2023

Sorana Cîrstea (33 de ani, 30 WTA) are parte de un an grozav în Statele Unite ale Americii. Jucătoarea din țara noastră a confirmat sfertul de finală jucat la Indian Wells cu o semifinală atinsă la Miami, iar penultimul act din Florida, cu un sfert de finală conturat la US Open.

După 6-3, 6-3 cu Belinda Bencic, Cîrstea i-a dedicat această performanță rarisimă antrenorului său, Thomas Johansson, care se află la primul sezon în loja sportivei din Târgoviște.

Sorana Cîrstea: „Thomas a continuat să creadă în mine și a rămas optimist. Victoria asta e pentru el.”

„A fost un vis devenit realitate să vin și să joc aici, în fața voastră. Parcă de fiecare dată când vin în State, lucrurile se pun cap la cap.

Sunt foarte recunoscătoare de tot ce mi s-a întâmplat în această săptămână. Thomas e aici, a suferit alături de mine în ultimul an și sunt foarte fericită să îi dedic această victorie, pentru că a continuat să creadă în mine și a rămas optimist. Victoria asta e pentru el,” a declarat Sorana Cîrstea, la cald, dedicându-i victoria antrenorului său.

„Foarte puțini oameni știu câtă muncă am depus pentru a fi azi aici.”

„Am un zâmbet larg pe față pentru că am muncit atât de mult pentru acest rezultat. Foarte puțini oameni știu ce se întâmplă în spatele scenei și câtă muncă am depus pentru a fi azi aici.

Performanța asta înseamnă totul pentru mine, la fel ca și susținerea pe care am avut-o în această săptămână. A fost nemaipomenită, m-ați făcut să mă simt specială,” le-a transmis Sorana Cîrstea newyorkezilor, după victoria semnată în detrimentul Belindei Bencic.

Aprofundând sentimentul trăit, Sorana Cîrstea și-a contextualizat performanța, spunând: „E uimitor să fiu în sferturile de finală. Visam dintotdeauna să ajung aici, de asta munceam. Au fost mulți ani în care am depus munca grea, dar nu am fost răsplătită.

Dar, în final, dacă muncești din greu, mereu vei primi răsplata. Sunt atât de mulțumită de modul în care am gestionat această săptămână și sper să continui,” a completat românca.