Viața Simonei Halep (31 de ani) arăta semnificativ diferit de momentul actual, în urmă cu un an. În vara anului 2022, sportiva din Constanța ieșea campioană a turneului WTA 1000 de la Toronto și lansa o predicție conform căreia Cori Gauff ar urma să ajungă câștigătoare de turneu major curând.

Pronosticul Simonei Halep s-a adeverit, la un an distanță, într-o vară în care Cori Gauff a câștigat nu doar turneul de la US Open, ci și competiția WTA 1000 de la Cincinnati, după ce s-a impus în întrecerea de calibru WTA 500 de la Washington.

Simona Halep predicted a year ago that Coco Gauff would be a Grand Slam champion soon!

Her mind ???????? pic.twitter.com/djGupo1sWN