Nadia Comăneci (61 de ani) nu a uitat de lumea tenisului și a fost, alături de Ion Țiriac, la finala turneului feminin de la Roland Garros, câștigată de Iga Swiatek în detrimentul Karolinei Muchova, în trei seturi.

Vorbind despre Simona Halep, multipla campioană olimpică a recunoscut că îi duce dorul, în circuitul WTA, și vrea ca Agenția Internațională a Integrității în Tenis să îi ofere, în sfârșit, dreptul de a fi auzită.

Nadia Comăneci: „O vrem pe Simona înapoi pe terenul de tenis. Îi duc dorul, sper să revină curând.”

„Îi duc dorul, sper să revină curând și să treacă peste acest lucru. Ce o fi o fi! Să închidă ușa, să își vadă de viața ei și de carieră. Toată lumea îi duce dorul! O vrem pe Simona înapoi pe terenul de tenis. Așteptarea este grea. Să sperăm că va fi auzită, că va conta cuvântul ei.

Oricare ar fi decizia ITIA, ea trebuie să își vadă de viața și de carieră! Nu am apucat să vorbesc cu Simona, i-am trimis mesaj și am încurajat-o cum și cât am putut eu”, a declarat Nadia Comăneci pentru ProSport.

ITIA a amânat de patru ori audierea la care Simona Halep este îndreptățită, după ce a fost suspendată provizoriu din circuitele WTA și ITF. Audierea este programată pentru finalul acestei luni.