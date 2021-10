Bula a fost spartă! Emma Răducanu a pierdut primul meci jucat după US Open 2021 și ratează duelul cu Simona Halep

Emma Răducanu a pierdut primul meci oficial jucat după încheierea US Open 2021. Sportiva britanică cu origini românești a fost eliminată de ocupanta locului 100 mondial, Aliaksandra Sasnovich, scor 6-2, 6-4, într-o partidă care a durat doar 85 de minute.

A fost a doua victorie obținută de jucătoarea din Belarus împotriva unei oponente clasate în top 50 WTA, Emma Răducanu ocupând în prezent a 22-a poziție în ierarhia mondială.

La finalul partidei, Emma Răducanu a făcut declarații lucide: „Sunt încă foarte, foarte nouă în circuit. Experiența vine jucând și trecând prin tot felul de meciuri. Sunt bucuroasă de cele întâmplate azi, pentru că pot învăța, pot să o iau ca pe o lecție. Chiar dacă nu mă simt prea grozav acum, știu că această experiență e pentru un bine mai mare în ansamblu, iar în viitor o să fiu mulțumitoare că mi s-a întâmplat asta,” a precizat Emma Răducanu, la finalul partidei.

Deși a pierdut, Emma Răducanu urcă 2 locuri în clasamentul WTA LIVE, până pe a 20-a poziție.

