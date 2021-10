Andreea Prisăcariu, după ce a ajuns virală pe Twitter: „Primesc ură din partea românilor mei pentru cum arăt!”

Atenția pe care Andreea Prisăcariu (21 de ani, 342 WTA) o primește pe Twitter a explodat, o dată cu participarea sa la Transylvania Open.

Echipamentul purtat în proba individuală și pățania din proba de dublu au contribuit la creșterea numărului de urmăritori, care a ajuns la 19,5 mii actualmente, un număr mai mare decât al comunității pe care campioana de la Roland Garros, Barbora Krejcikova o strânge în jurul său pe această platformă.

Joi, 28 octombrie, sportiva legitimată la CS Dinamo București a publicat o imagine din timpul meciului de dublu jucat în faza sferturilor de finală, alături de Alexandra Ignatik, împotriva dublului format din Aleksandra Krunic și Lesley Pattinama.

Fotografia s-a viralizat pe Twitter, strângând aproximativ 80,000 de aprecieri și peste 3000 de redistribuiri. „Poate cineva să fie mai sexy de atât?” a fost comentariul cu cele mai multe aprecieri, lăsat sub această poză. „Da, cu siguranță! Serena Williams,” a fost replica Andreei Prisăcariu.

La trei zile după momentul postării imaginii viralizate, Andreea Prisăcariu a scris pe Twitter că primește ură din partea românilor, în baza aspectului său fizic.

„E un fapt: primesc ură din partea compatrioților mei pentru cum arăt. Cred că umilirea bazată pe aspect încă există în 2021. Pentru toate reginele care suferă din cauza acestor oameni... continuați să îi distrugeți și vă iubesc,” a scris Andreea Prisăcariu pe Twitter.

Facts:I receive hate from my own romanian people just because of the way I look.I guess body shaming is still a thing in https://t.co/Sf6zFPsxs8 all of my Queens out there who are also in pain because of these kind of people...keep slaying and I love you♥️