Legenda tenisului îndrăgostită de Halep critică WTA pentru intenția de a merge după banii arabilor

Legendara jucătoare de tenis, Chris Evert, care are în palmares 18 turnee de mare șlem cucerite în proba de simplu, se opune ferm organizării Turneului Campioanelor în Arabia Saudită.

Fosta tenismenă, care și-a declarat în mai multe rânduri simpatia față de Simona Halep, de-a lungul carierei dublei campioane de Grand Slam din țara noastră, a invocat lipsa drepturilor femeilor în Orient, ca principal motiv.

Chris Evert: „Aș prefera ca WTA să nu meargă în Arabia Saudită. Sunt probleme legate de drepturile omului.”

„Aș prefera ca WTA să nu meargă în Arabia Saudită. Evident, acolo sunt probleme legate de drepturile omului, de felul în care tratează femeile. Eu sunt împotrivă, dar nu am drept de vot. WTA este sinonim cu egalitatea.

Am fost lideri și modele în sportul feminin, am luat decizii în ultimii 50 de ani cu integritate și demnitate. Am dat forţă femeilor, iar un turneu într-o ţară care încalcă anumite drepturi nu e un lucru de care să avem nevoie.

Evert, îndemn pentru jucătoarele de top: „Luați mai puțini bani și faceți ce trebuie!”

Luați mai puțini bani și faceți ceea ce trebuie,” le-a transmis Chris Evert celor mai valoroase jucătoare din circuitul WTA, notează welovetennis.fr, sursă citată de Eurosport.

Turneul Campioanelor va reuni cele mai în formă opt jucătoare ale anului, în luna octombrie.

Chris Evert, mesaje de încurajare pentru Simona Halep

Mare admiratoare a Simonei Halep, Chris Evert a susținut-o la greu pe constănțeancă, după momentul în care sportiva din România a fost suspendată din circuitele WTA și ITF.

„Mă gândesc la Simona Halep. Sper că se simte bine... Sper că asta se va rezolva cât mai repede...”, a scris Chris Evert pe X, la începutul acestui an.

„Îmi e dor de ea,” a transmis Chris Evert, în primăvară, pe când Simona Halep era deja suspendată de jumătate de an.