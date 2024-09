Caroline Wozniacki a fost eliminată din turneul de la US Open.

Sportiva daneză în vârstă de 34 de ani (71 WTA) a cedat confruntarea cu brazilianca Beatriz Haddad Maia (28 de ani, 21 WTA).

A fost 6-2, 3-6, 6-3 în favoarea sportivei sudamericane, după 2 ore și 41 de minute de joc intens. Nivelul de fizicalitate al partidei le-a condus pe ambele jucătoare la marginea unei căderi nervoase.

De fapt, într-una dintre ipostazele în care a ieșit învingătoare și a fost filmată îndeaproape, la finalul unui punct, Wozniacki a fost văzută înjurând în limba engleză, pe fondul de frustrare notabilă acumulată.

