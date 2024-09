Jannik Sinner s-a calificat pentru prima oară în cariera sa în semifinalele Openului American.

Numărul unu ATP l-a învins pe rusul Daniil Medvedev, în patru seturi, scor 6-2, 1-6, 6-1, 6-4, după cinci break-uri obținute pe serviciul adversarului, în cele două ore și patruzeci de minute ale jocului.

Aflat în mijlocul scandalului de dopaj, în care a fost apărat de Roger Federer și Rafael Nadal, Jannik Sinner a reușit să înfrunte cu brio presiunea și să iasă învingător.

Înfruntându-l cu succes din nou pe Medvedev, Sinner i-a refuzat șansa revanșei rusului pe care l-a bătut, de la 0-2 la seturi, în finala Australian Open 2024.

