„Când a cântat imnul, aveam lacrimi în ochi!” Ana Bogdan, după victoria în fața unguroaicei Dalma Galfi

Sportiva din România le-a mulțumit suporterilor prezenți în tribune și le-a dedicat victoria obținută în fața unguroaicei.

„Aș vrea, în primul rând, să le mulțumes tuturor celor care sunt aici, alături de noi. Mi-a fost foarte dor de acest sentiment, de a intra pe teren și a juca pentru România.

Aici nu mai joc doar pentru mine, joc pentru voi toți, pentru întreaga țara. Pentru o mine este o mândrie și o onoare să-mi reprezint țara.

„Când s-a cântat imnul, am avut lacrimi în ochi”

Atunci când am intrat pe teren și s-a cântat imnul, am avut, la un moment dat, lacrimi în ochi. Îmi bătea inima foarte tare. Dar mă bucur pentru aceste momente, pentru faptul că sunt aici”

Aș vrea să vă întreb și pe voi dacă nu s-a văzut cum a fost și pentru mine. Am simțit că am dat totul pe teren. Pentru mine a fost o mare bucurie și am avut extrem de multă energie datorită vouă.

Eu zic să o luăm pas cu pas, meci cu meci. Nu vreau niciodată să mă gândesc prea departe. Vreau să mă concentrez pe ce este acum, pe ce avem de făcut acum, să dăm totul în acest moment, pentru a avea de ce să ne bucurăm”, a spus Ana Bogdan, la finalul partidei cu Dalma Galfi.

În al doilea meci de vineri, Jaqueline Cristian (148 WTA) va evolua cu Anna Bondar (71 WTA).

Sâmbătă vor avea loc meciurile de simplu Ana Bogdan - Anna Bondar şi Jaqueline Cristian - Dalma Galfi şi confruntarea de dublu Monica Niculescu/Anca Alexia Todoni – Reka-Luca Jani/Panna Udvardy.

Câştigătoarea play-off-ului va evolua în calificările din 2023 pentru turneul final, iar învinsa va evolua în Grupa I.