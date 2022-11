Ana Bogdan - Dalma Galfi, primul meci al întâlnirii România - Ungaria, din Billie Jean King Cup. Programul complet

Primul meci de simplu va avea loc vineri, de la ora 15:00, între Ana Bogdan (48 WTA) şi Dalma Galfi (85 WTA), care s-au mai întâlnit o singură dată, românca fiind învingătoare cu 1-6, 6-4, 6-2 în 2019, în primul tur la Dubai.

Al doilea meci de simplu de vineri le va aduce față în față pe Jaqueline Cristian (148 WTA) şi pe Anna Bondar (71 WTA), maghiara având victorii în ambele partide directe. În 2018, Bondar a câştigat la Bucureşti, în optimi, cu 6-2, 7-6 (4), iar în 2019 s-a impus la Curitiba cu 6-2, 6-4, în semifinale.

România - Ungaria | Programul zilei de sâmbătă

Sâmbătă, de la ora 13:00, este programat meciul dintre Ana Bogdan şi Anna Bondar, respectiv Jaqueline Cristian şi Dalma Galfi. Ana Bogdan a câştigat singura confruntare de până acum, cu 2-6, 6-3, 6-3, în 2019, în primul tur la Istanbul. Jaqueline Cristian şi Dalma Galfi nu s-au mai întâlnit până acum.

Proba de dublu va avea loc, sâmbătă, Monica Niculescu şi Anca Todoni contra perechii Reka Luca Jani/Panna Udvardy.

Din lotul României nu va juca Gabriela-Elena Ruse, care nu s-a simţit bine în ultimele zile şi nu s-a antrenat la nivelul potrivit, dar care a declarat în conferinţa de presă de după tragerea la sorţi că va fi alături de fete, cu tot sufletul, cu încurajări şi susţinere morală.

"E un meci lung, de cinci întâlniri, e bine că o avem alături pe Gabi, sănătoasă. Este o jucătoare pe care contezi şi ne dorim ca toate jucătoarele noastre să fie la un nivel cât mai bun. Când ai o situaţie de genul acesta, te adaptezi, ne-am îndreptat atenţia spre Ana şi Jaqueline şi consider că am pregătit această întâlnire cât de bine am putut", a explicat căpitanul echipei, Horia Tecău.

Echipa Ungariei este alcătuită din Anna Bondar, Panna Udvardy, Dalma Galfi, Reka Luca Jani şi Natalia Szabanin.

Câştigătoarele acestui play-off vor evolua în calificările din 2023 pentru turneul final, în timp ce învinsele vor evolua în regiunile lor din Grupa I.