„A doua săptămână e mai grea!” Reacția Simonei Halep înaintea primului meci de foc la Wimbledon 2022 

Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) a obținut a cincea calificare a carierei în faza optimilor de finală ale turneului de la Wimbledon. Sportiva din România a trecut de Magdalena Frech (24 de ani, 92 WTA), scor 6-4, 6-1.

„A fost un meci bun. E întotdeauna dificil să joci pe iarbă, iar astăzi, vântul nu a făcut meciul ușor, dar mă bucur că m-am calificat. E o plăcere să joc la Wimbledon. Am amintiri grozave de aici și încerc să mă bucur de fiecare zi în parte.

Mă ajută mult că am câștigat turneul, îmi dă mare încredere, dar fiecare oponentă e dificilă. Vreau să o iau meci cu meci, ăsta e lucrul cel mai bun pe care pot să îl fac.

A doua săptămână e mai grea, dar și prima, din cauza emoțiilor. Acum am ajuns în a doua săptămână și abia o aștept, mai ales că voi juca din nou sub privirile acestui public grozav,” a declarat Simona Halep după a treia victorie semnată în actuala ediție a competiției de pe iarba londoneză.

Into the second week after another great performance, hai Simo! ???????????? pic.twitter.com/hG3UzVHW68