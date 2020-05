Vrei s-o agati pe Bouchard? Oricine are o sansa! :) Tocmai a spus ce asteapta de la viitorul iubit! Cum trebuie sa fie cel care o face fericita pe cea mai sexy jucatoare

Una dintre cele mai frumose jucatoare de tenis a marturisit ce isi doreste de la barbatul de langa ea.

Eugenie Bouchard a disparut din primele jucatoare ale lumii, insa una dintre cele mai frumoase tenismene continua sa cucereasca inimi cu aparitiile sale.

Bouchard s-a plans de curand de ghinionul pe care il are in dragoste, iar recent a dezvaluit ce isi doreste de la barbatul visurilor sale.

"Sa aiba piscina in curtea casei, sa adore sa planifice intalniri surpriza si sa nu se uite la televizor. Cei care se incadreaza in aceste cerinte sa ma caute", a ales Bouchard in cadrul unui joc pe intenet.