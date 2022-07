Viorel Hizo (75 de ani) e unul dintre cei mai apreciați antrenori români de după 1989.

Printre alte subiecte, în emisiunea moderată de Cristi Pintea reputatul tehnician stabilit în Sibiu a discutat și despre triumful Simonei Halep, campioana de la Wimbledon 2019.

Simona Halep nu a avut probleme în optimile de finală ale turneului de la Wimbledon și s-a calificat în sferturile de finală, după 6-1, 6-2, cu Paula Badosa (Spania). Eleva lui Patrick Mouratoglou a avut o partitură tactică excelent pregătită. A servit mult mai bine, a surprins-o pe Badosa cu urcările la fileu, iar în final și-a conservat și energia pentru partida cu Amanda Anisimova (SUA).

Viorel Hizo: "A fost cel mai bun meci al Simonei din ultimii trei ani"

Mare amator de tenis, Viorel Hizo (75 de ani) a comparat-o pe constănțeaca în vârstă de 31 de ani cu un... toreador.

"A fost cel mai bun meci al Simonei din ultimii trei. O urmărim pe ea, pe Glință, pe Popovici. Indiferent că unii sunt la fotbal, la handbal.

Cred că va câștiga (n.r.: Wimbledon), am văzut că are atitudine. E toreador, la ora asta e toreador", a declarat Viorel Hizo, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

De-a lungul carierei, Viorel Hizo le-a pregătit pe Inter Sibiu, Rapid, Progresul, Dinamo, FC Brașov, Farul, FC Vaslui, U Cluj, Pandurii în Romania, dar și pe Congqing Dangdai din China.

Tabloul sferturilor de finală de la Wimbledon

Tatjana Maria (103 WTA) – Jule Niemeier (97 WTA), 5 iulie

Marie Bouzkova (66 WTA) – Ons Jabeur (2 WTA), 5 iulie

Simona Halep (18 WTA) – Amanda Anisimova (25 WTA), 6 iulie

Ajla Tomljanovic (44 WTA) – Elena Rybakina (23 WTA), 6 iulie

Simona Halep a ”spulberat-o” pe Anisimova recent

Halep a întâlnit-o pe Anisimova și în urmă cu mai puțin de două săptămâni, la Bad Homburg, pe 23 iunie. Românca s-a impus fără emoții, în două seturi, 6-2, 6-1.

Va fi a patra întâlnire dintre cele două. Halep și Anisimova s-au mai întâlnit la Roland Garros în 2019 și 2020, iar ambele meciuri s-au încheiat în două seturi. Anisimova l-a câștigat pe primul, iar Halep și-a luat revanșa în anul următor.

"Am jucat cu Halep acum ceva mai mult de o săptămână, e foarte greu să joci împotriva ei pe iarbă. A jucat foarte bine în acea partidă, dar acel duel a fost foarte greu pentru mine și pentru că am simțit un disconfort la încheietură. Ca atare, nu am fost capabilă să îi ofer cea mai bună replică.

Știu că mă așteaptă un nou meci foarte greu, dar abia aștept să o întâlnesc iar. Sunt sigură că amândouă vom da o luptă pe cinste pentru calificarea în semifinale", a declarat Amanda Anisimova, potrivit wtatennis.com.