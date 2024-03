Australianul Alex de Minaur (25 de ani), deținătorul titlului la Acapulco din 2023, s-a calificat în finala turneului ATP 500 după abandonul britanicului Jack Draper (22 de ani) în semifinale.

Draper a părăsit terenul la scorul de 4-0 în favoarea adversarului său, invocând cauza unei probleme necunoscute după ce a reușise să revină în setul doi, reușind să forteze australianul să piardă două servicii.

Problema lui s-a înrăutățit spre sfârșitul celui de-al doilea set, tânărul de 22 de ani primind tratament de la kinetoterapeut și medicul de teren.

Lucrurile s-au înrăutățit în al treilea set, australianul câștigând patru jocuri consecutive înainte ca Draper să se retragă din meci.

După meci, Draper a scris pe Instagram: „Urăsc să mă retrag, dar azi mă simțeam foarte rău. Felicitări lui Alex de Minaur și mult succes în finală!” De Minaur a spus după meci că îi dorește lui Draper o „recuperare rapidă”.

„Este un jucător al naibii, un talent al naibii de bun și sper să nu fie nimic prea grav”, a continuat australianul.

An unfortunate ending ????@alexdeminaur returns to the Acapulco final after Jack Draper is forced to retire due to illness 6-3 2-6 4-0 [RET].@AbiertoTelcel | #AMT2024 pic.twitter.com/htDcX71eks