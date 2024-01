Rusoaica Mirra Andreeva este o excepție în tenisul feminin mondial, dar a demonstrat că performanța atinsă în 2023 nu a fost o întâmplare.

După ce a jucat optimi de finală în turneul de la Wimbledon, Andreeva a reușit calificarea în săptămâna a doua de turneu la Melbourne, dar nu înainte de a contura un scenariu imposibil de prevăzut.

"No, she didn't!"

Oh YES she did ????

Mirra Andreeva • #AusOpen • #AO2024