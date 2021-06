"Tu m-ai vazut vreodata jucand? Te-ai gandit... te-ai gandit gresit!" Roger Federer, scos din minti de arbitrul de scaun care l-a penalizat pentru tragere de timp 

Roger Federer a reactionat nervos dupa ce a fost avertizat pentru tragere de timp in meciul cu Marin Cilic de la RG.

Roger Federer a fost implicat intr-un conflict cu arbitrul de scaun Emmanuel Joseph si cu Marin Cilic in meciul din turul 2 al Roland Garros, pe care l-a castigat in patru seturi, scor 6-2, 2-6, 7-6, 6-2.

La 1-3 in setul secund, Federer a fost avertizat pentru tragere de timp pentru ca s-a dus pana in coltul opus al terenului pentru a-si folosi prosopul. Enervat, tenismenul elvetian s-a dus in zona fileului si l-a luat la rost pe oficialul partidei.

"Crezi ca sunt lent? Nu m-ai vazut niciodata jucand? El a facut asta de zece ori in primul set si nu l-ai oprit. Asculti sau vorbesti? Te-am ascultat pana acum, tu ma asculti? (...) Crezi ca a fost deranjat ca a durat prea mult, hai sa-l intrebam!", a fost mesajul spus transmis initial de Roger Federer arbitrului de scaun.

"Joc prea lent? Stiu regulamentul. Dar ma duc dintr-un colt in altul, incercand sa-mi iau prosopul si apoi sa ma pun in pozitie. Nici macar nu o fac intentionat," a spus Roger Federer, adresandu-i-se arbitrului, dar si oponentului sau.

Marin Cilic i-a raspuns: "Inteleg, dar daca jucam asa mereu..."

???????? ???????????????? ???????????? ???????????????????????? ????????... Here was the earlier incident between Federer and Cilic ????????#RolandGarros pic.twitter.com/Y53QZ0fT3D — Live Tennis (@livetennis) June 3, 2021

Roger Federer i-a intors replica arbitrului de scaun cu privire la tragerile de timp, spunand despre adversarul sau, Marin Cilic urmatoarele: "Cand el pune piciorul jos, pregatit pentru serva el, de fapt, nu e gata sa serveasca. Mai sare de 10 ori dupa aceea," a adaugat Federer, noteaza The Tennis Podcast.

"Este pentru prima data cand un tip serveste in timp ce eu nu sunt inca acolo si tu nu ai reactionat, nu spui nimic. M-am gandit ca ai inteles," a raspuns arbitrul.

"Te-ai gandit... te-ai gandit gresit," a fost reactia nervoasa a numarului 8 ATP, noteaza Telekom Sport.

"Ca sa fim corecti intru totul, orice jucator are timp sa mearga in ambele colturi ale terenului si sa-si manance pranzul pana ce Marin Cilic se pregateste sa serveasca," a fost concluzia amuzanta trasa de jurnalistul Jose Morgado dupa acest conflict.