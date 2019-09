Toni Nadal a dezvaluit secretul lui Nadal! "Asta nu s-a schimbat niciodata la el!" Cum reuseste ibericul sa castige noi trofee

Toni Nadal a declarat in cel mai recent interviu al sau ca diferenta dintre tripleta Federer-Nadal-Djokovic si noua generatie este facuta de pasiunea pentru sport.

Unchiul si fostul antrenor al lui Rafael Nadal l-a evidentiat pe Daniil Medvedev din noua generatie, spunand ca este mult mai serios decat ceilalti jucatori (n.r. Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas sau Nick Kyrgios) si a dezvaluit in premiera care a fost cea mai buna versiune a lui Rafael Nadal, de-a lungul carierei.

Intrebat daca Rafa e uman, dupa victoria nepotului sau la US Open 2019, Toni Nadal a raspuns: „E uman, e uman. Doar ca Rafael e obisnuit inca de mic sa dea totul, sa nu economiseasca energie, sa se duca intotdeauna pana la limita.”

Toni Nadal: „Exista un lucru care nu s-a schimbat la Rafa: vointa de a castiga.”

Confirmand constanta lui Rafa nu doar in rezultate, ci si in afara terenului, Toni a relatat: „Rafa nu s-a schimbat cu nimic. Exista un lucru care nu s-a schimbat la Rafa si acesta este cel mai important: vointa de a castiga. Vointa de a lupta. A reusit sa isi adapteze aceasta vointa fiecare conditii fizice si mentale pe care a avut-o pe parcursul anilor.”

Cum se diferentiaza Medvedev de restul jucatorilor din Next Gen? „Medvedev este cel mai serios jucator al noii generatii. La US Open si de-a lungul intregii veri am vazut ca este acela cu cea mai mare vointa de a lupta pentru a castiga un Slam si pentru a pune presiune pe cei care ii sunt in fata. Mi s-a parut un jucator complet, cu un mare control al mingii: e foarte greu sa faci punct impotriva lui. Despre Zverev se spunea ca este destinat sa castige un Slam cat de curand, dar in schimb visul sau s-a naruit. Diferenta o face vointa de a da tot si pasiunea pentru sport.”

Cel mai bun Rafael Nadal din istorie? „Cred ca Nadal din 2008 sau din 2008 a fost cel mai bun, pentru ca era mai tanar, mai exploziv. Acum poate e mai complet in lovituri, dar cel din urma cu zece ani avea o forta mai mare. Acelasi lucru e valabil si pentru Federer: el si Rafa au schimbat cateva aspecte ale jocurilor lor, intrucat stiau ca nu vor putea alerga acum cat alergau acum un deceniu,” a completat Toni Nadal intr-un interviu acordat Federicai Cocchi, Gazzetta dello Sport.