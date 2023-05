Sorana Cîrstea, eliminată de la Roma după un meci de peste două ore cu Jelena Ostapenko! 

Cîrstea (33 ani, 34 WTA), care venea după titlul WTA 125 obţinut la Reus (Spania), s-a înclinat după două ore şi 17 minute de joc.

Cele două jucătoare şi-au împărţit perioadele de dominare, românca impunându-se în setul secund. Cîrstea a reuşit 3 aşi, dar a şi comis 5 duble greşeli în acest meci.

Ostapenko (25 ani, 20 WTA) a câştigat toate cele trei meciuri directe cu Sorana, primele două datând din 2017, în turul al doilea la US Open şi în sferturi le Beijing, de fiecare dată cu 6-4, 6-4.

Cîrstea s-a ales cu un cec de 12.652 euro şi 35 de puncte WTA.

Another slow start by Sorana today, as Ostapenko took the 1st set. Sori then adjusted and controlled the 2nd set to force a 3rd. But in the final set, while making every game close, Sori couldn't stop Ostapenko. Jelena Ostapenko defeated Sorana Cirstea 6-3, 3-6, 6-2. pic.twitter.com/WgVVzhJMED