Simona Halep si-a aflat prima adversara de la Beijing! S-au mai intalnit o singura data

Simona Halep si-a aflat prima adversara de la Beijing.

Halep va debuta in turneul Premier Mandatory din capitala Chinei impotriva suedezei Rebecca Peterson, numar 53 WTA la simplu si 26 la dublu.

Rebecca Peterson este o tenismena in varsta de 24 de ani care a castigat de curand primul ei titlu in circuitul WTA, la Nanchang. Peterson a trecut in ultimul act de la Nanchang tocmai de Elena Rybakina, ultima jucatoare cu care s-a duelat Simona Halep, la Wuhan.

Simona Halep vs. Rebecca Peterson 1-0 la meciurile directe

Simona Halep si Rebecca Peterson s-au mai intalnit o singura data, in 2013, pe cand Peterson avea doar 18 ani. Simona Halep s-a impus pe zgura de la Bastad, Suedia cu 6-4, 6-0 in anul care avea sa consacre ascensiunea fulminanta a jucatoarei din Constanta.

Simona Halep vs. Rebecca Peterson va avea loc fie duminica, 29 septembrie, fie luni, 30 septembrie, la o ora care urmeaza sa fie anuntata de oficialii competitiei.

In caz de calificare, Halep va juca in turul doi fie cu Ekaterina Alexandrova fie din nou cu o jucatoare din calificari.

Premiile totale ale turneului WTA de la Beijing depasesc 8 milioane de dolari.

Turneul WTA Premier Mandatory de la Beijing a inceput azi si se va desfasura pana in data de 6 octombrie.