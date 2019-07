FINALA WIMBLEDON 2019 | Simona Halep - Serena Williams va fi un meci de 3 seturi! ESPN a adunat o "armata" de specialisti: ce trebuie sa faca Simo pentru a castiga trofeul

Simona Halep - Serena Williams, finala Wimbledon 2019, se va juca sambata, cu incepere de la ora 16:00.

Simona Halep ar putea avea o sansa importanta in fata Serenei Williams dat fiind contextul sunt de parere jurnalistii americani de la ESPN. Serena Williams va juca sub o mare presiune aceasta finala avand in vedere ca este jucatoarea considerata cu prima sansa, dar si pentru ca scorul general este 9-1 in favoarea sportivei din Statele Unite ale Americii.

ESPN a strans "o armata" de specialisti pentru a analiza marea finala de sambata. Brad Gilbert, fost jucator, si jurnalistii Pete Bodo, Alyssa Roenigk, D'Arcy Maine, Tom Hamilton si Simon Cambers au analizat punctele slabe si puncte forte ale ambelor jucatoare. Acestia au ajuns la concluzia ca Simona Halep trebuie sa mentina schimburi de mingi cat mai lungi si sa serveasca aproape de perfectiune pentru a avea sanse reale in fata Serenei Williams.



Parerea specialistilor: Simona Halep - Serena Williams va fi un meci de trei seturi

"Simona trebuie sa fie concentrata, sa foloseasca backhand-ul si sa greseasca putin. Williams trebuie sa fie mai puternica decat Halep, sa scurteze punctele si sa fie la fel de calma ca in semifinala. Serena se impune in trei seturi", este de parere Alyssa Roenigk.





"Serena e sub presiune. Fanului de rand nu ii va pasa daca Halep va pierde. In tenis, nimeni nu e sub o presiune mai mare decat Serena, mai ales daca ne gandim la finala cu Osaka, de la US Open", a declarat D'arcy Maine.

"Williams trebuie sa inceapa bine meciul. Trebuie sa o faca pe Simona sa nu se simta bine pe teren. In plus, trebuie sa anuleze acel backhand in lung de linie al Simonei. Halep va iesi invingatoare dupa trei seturi", a precizat Tom Hamilton.