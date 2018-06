Simona Halep S-A RETRAS de la Eastbourne! Probleme pentru romanca: "Am fost sfatuita de medici sa ma odihnesc si sa continui tratamentul"

Simona Halep s-a retras de la turnerul de la Eastbourne.

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30 SUPERBATALIE PENTRU SUPERCUPA! CFR Cluj - Craiova, sambata, 14 iulie, 20:30, IN DIRECT la ProTV

Simona Halep a anuntat pe contul sau de Facebook ca nu va participa la turneul de la Eastbourne, unde ar fi trebuit sa-si faca debutul in sezonul pe iarba.

Halep a explicat ca are probleme cu tendonul lui ahile, dupa o inflamatie aparuta chiar in timpul Roland Garros-ului.

"Imi pare foarte rau sa anunt ca ma retrag din competitia care se va desfasura saptamanile urmatoare la Nature Valley International.

Am avut dureri la tendonul lui Ahile si inflamatii in timpul French Openului si mai am nevoie de timp pentru a ma recupera complet. Am fost sfatuita de medici sa ma odihnesc si sa continui tratamentul.

Mi-a facut placere sa concurez la Eastbourne anul trecut si sper sa va revad la acest turneu minunat anul viitor. Multumesc pentru intelegere si sustinere. Cu dragoste, Simo!", a scris sportiva romanca pe Facebook.

Simona Halep a castigat turneul de la Roland Garros, cucerind, astfel, primul sau trofeu de Grand Slam. Halep era asteptata sa isi faca debutul in sezonul pe iarba la Eastbourne.