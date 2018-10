SIMONA HALEP S-A RETRAS DE LA SINGAPORE | Reactia lui Kiki Bertens dupa ce i-a luat locul liderului mondial

Simona Halep a anuntat joi dimineata ca nu va participa la Turneul Campioanelor. Ea a luat decizia de a abandona, fiind in continuare afectata de accidentarea la spate.

Kiki Bertens a reactionat imediat dupa ce a aflat de retragerea Simonei Halep, olandeza asigurandu-si astfel prezenta la Turneul Campioanelor pentru prima data in cariera. Olandeza este de parere ca prezenta sa la Singapore este confirmarea muncii ei de-a lungul acestui sezon.

"Sunt foarte multumita de acest sezon si ca voi avea sansa sa joc la Turneul Campioanelor. Este o rasplata pentru munca din acest an. Am amintiri minunate de cand am ajuns in finala de la Singapore in proba de dublu anul trecut. Abia astept sa joc la Turneul Campioanelor in fata acestor fani incredibili", a spus Bertens intr-un comunicat de presa.

In urma retragerii Simonei Halep de la Singapore, cele 8 jucatoare participante vor fi: Angelique Kerber, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Caroline Wozniacki, Sloane Stephens, Elina Svitolina, Karolina Pliskova, Kiki Bertens.