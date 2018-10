SIMONA HALEP S-A RETRAS DE LA SINGAPORE | Fanii au reactionat imediat: mesajele primite de Halep imediat dupa ce a facut anuntul

Simona Halep a anuntat joi dimineata ca va abandona la Turneul Campioanelor intrucat nu este pregatita sa evolueze la acest nivel din cauza durerilor din zona lombara.

Mesajul liderului mondial a pornit un adevarat val de isterie pe retelele de socializare, fanii Simonei exprimandu-si regretul pentru ceea ce i se intampla favoritei lor.

Simona nu a primit incurajari si vorbe frumoase doar din partea fanilor romani, ci si din partea sustinatorilor din toata lumea. “Iti trimit toata dragostea mea din Brazilia”, “Viata este atat de nedreapta, sunt foarte trista, stiam ca se va intampla, dar tot este o veste proasta - a meritat sa fie aici, s-a calificat prima, a castigat primul ei Grand Slam si a fost aproape tot anul locul 1. Tot ce pot spera este ca ea va fi sanatoasa in curand si va domina in 2019”, “Stiam ca acest lucru se va intampla, dar eu sunt inca trist pentru ea. Sa te faci bine in curand, Simona, si de abia astept sa te revad anul viitor”, au fost cateva dintre reactiile fanilor, care au subliniat ca Turneul Campioanelor nu mai are farmec fara Simona pe teren, iar competitia din Singapore nu mai este de interes.

Chiar si fanii rivalelor o sustin pe sportiva noastra. "Iti doresc o recuperare rapida, Simona", a scris un cunoscut fan al Mariei Sharapova pe Twitter. In locul Simonei la Turneul Campioanelor va intra olandeza Kiki Bertens.