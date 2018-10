Simona Halep, locul 3 in topul celor mai multe victorii din 2018! Cine a depasit liderul mondial si cum arata clasamentul

Simona Halep, pe podium intr-un alt top al anului.

Simona Halep, lider mondial, ocupa locul al treilea intr-un clasament al celor mai multe victorii obtinute in 2018, cu 46 de reusite.

Romanca va incheia si acest an pe pozitia de lider mondial si se bucura de statutul de jucatoare cu cele mai putine infrangeri in 2018, 11 la numar. In acest an, Halep a reusit sa-si adjudece trei trofee, la Shenzhen, Roland Garros si Rogers Cup.

Totusi, la capitolul victorii ea a fost depasita de Karolina Pliskova si Petra Kvitova.

Iata TOPUL complet:

1. Karolina Pliskova 49 victorii - 23 infrangeri

2. Petra Kvitova 47 victorii - 17 infrangeri

3. Simona Halep 46 victorii - 11 infrangeri

4. Angelique Kerber 46 victorii - 19 infrangeri

5. Elise Mertens 46 victorii - 20 infrangeri

6. Aryna Sabalenka 46 victorii - 21 infrangeri

7. Kiki Bertens 46 victorii - 23 infrangeri

8. Julia Goerges 45 victorii - 22 infrangeri

9. Elina Svitolina 44 victorii - 15 infrangeri

10. Ashleigh Barty 43 victorii - 18 infrangeri