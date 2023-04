Simona Halep se confruntă cu mai multe amânări în ancheta derulată pentru a stabili dacă este vinovată sau nu de dopaj, iar timpul nu trece în favoarea ei.

Suspendată provizoriu, constănțeanca se vede nevoită să vadă cum rivalele ei se luptă în circuit la cel mai înalt nivel și câștigă turnee importante. Jucătoarea celebră în WTA, un model de ambiție și determinare, dubla campioană de Grand Slam a fost egalată într-un top important, în acest week-end, de Petra Kvitova.

Cehoaica situată pe locul 12 în clasamentul mondial și-a adjudecat turneul de la Miami (Statele Unite), cotat cu premii de 8,8 milioane de dolari, după victoria din finala de foc repurtată în fața Elenei Rîbakina din Kazahstan (7 WTA), scor 7-6/14, 6-2.

Prin acest triumf Kvitova, dublă campioană la Wimbledon, a egalat-o pe Halep în topul competițiilor de rang 1000 cucerite în circuitul WTA. Kvitova se află pe locul al treilea, la egalitate cu jucătoarea din România, cu nouă turnee în palmares, într-un clasament condus de Serena Williams (13), urmată de Victoria Azarenka (10). Imediat lângă podium, pe 4, se situează Maria Sharapova, cu opt titluri în CV.

